Energetische Sanierung Sind Holzheizungen gefährliche Dreckschleudern?

Sind Holzpellets nachhaltig?

Beim Verbrennen von Holz soll nur so viel CO2 freigesetzt werden, wie die Bäume zuvor aus der Atmosphäre gebunden haben. In der Theorie wäre das klimaneutral. Dies gilt allerdings nur dann, wenn die geschlagenen Bäume auch zu 100 Prozent wieder aufgeforstet werden. Pellets werden zumeist aus Abfällen der Holzverarbeitung produziert. Der Branchenverband der Pellets-Industrie DEVP spricht von einem Anteil von 90 Prozent für Holzreste bei der Produktion in Deutschland. Wegen der großen Nachfrage ist allerdings nicht sicher, ob sich diese Quote halten lässt.