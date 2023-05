Energetische Sanierung – Teil 2 Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um Wärmepumpen

Mit ihren Regeln für den Einbau von neuen Heizungen ab 2024 will die Bundesregierung starke Anreize für den Einbau von Wärmepumpen setzen. Die noch dominierenden Gas- und Ölheizungen sollen zum Auslaufmodell werden. Spätestens von 2045 an dürften sie gar nicht mehr betrieben werden, so sieht es der derzeitige Entwurf für eine Novelle des Gebäudeenergiegesetzes vor. Der Bundesrat muss das finale Gesetz noch verabschieden.