Energetische Sanierung – Teil 2 Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um Wärmepumpen

Hermes: Zunächst würden wir in solch einem Fall abschätzen welche Heizkosten bei einer Umrüstung auf eine Wärmepumpe auf Sie zukommen. Dazu benötigen Sie lediglich ein paar Kennwerte. Bilden Sie aus den letzten drei Jahresgasverbrauchswerten einen Mittelwert in kWh pro Jahr. Dann schauen Sie sich die aktuelle Vorlauftemperatur Ihrer jetzigen Heizung an. Liegt diese bei 55 Grad würden wir den Mittelwert mit 2,8 dividieren. Somit erhalten Sie dann den wahrscheinlich zu erwartenden Stromverbrauch, den Sie dann mit einem Wärmepumpentarif Ihrer Wahl multiplizieren. Somit haben Sie dann grob die zu erwartende Heizkosten. Sollte die Vorlauftemperatur höher liegen, zum Beispiel bei 70 Grad, würden wir eine Jahresarbeitszahl von 2 ansetzen. So können Sie zumindest abschätzen, welche Kosten auf Sie im Unterhalt zukommen. Bei einem wärmepumpenoptimierten Haus sollten die Kosten nicht höher liegen als bei einem Haus mit fossilen Energieträgern.