Energetische Sanierung Vergesst Habeck: Sanieren mit Staatshilfe geht auch anders

Die EU will eine Dämmpflicht für Gebäude mit niedrigem Energiestandard durchsetzen. Bis 2030 sollen europaweit 35 Millionen Wohngebäude saniert werden. Im Gegenzug will die EU bis 2030 rund 150 Milliarden Euro an Mitteln bereitstellen, um Gebäude energieeffizienter zu machen. Das Geld soll unter anderem aus dem 800 Milliarden Euro schweren Coronavirus-Sanierungsfonds der EU kommen. Details zu diesem Förderprogramm sind jedoch noch nicht bekannt.