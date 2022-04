Energetische Sanierung von Immobilien KfW-Förderung: Diese Mittel gibt es noch für Dämmung und Heizung

In wenigen Stunden war eine Milliarde Euro Fördermittel der KfW für energieeffiziente Neubauten verteilt. Das entsprechende Programm der Förderbank ist damit geschlossen. Die Immobilienlobby schäumt. So spricht Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, von einem „zweiten Fiasko mit Ansage“. Mit dieser Aussage spielt Gedaschko auf den ersten KfW-Förderstopp im Januar an.