Energieeffiziente Gebäude Wo es die meisten Wohnungen ohne Sanierungspflicht gibt – und was sie kosten

Die energetisch effizienten Eigentumswohnungen liegen vor allem in ostdeutschen Ländern und im süddeutschen Raum. Unter anderem liege das an dem hohen Bestand an inzwischen energetisch sanierten Plattenbauten in vielen Städten im Osten sowie einem höheren Anteil an neueren Gebäuden. Ganz oben auf der Liste steht beispielsweise die Stadt Suhl in Thüringen. Im vergangenen Jahr wiesen über 60 Prozent der angebotenen Wohnungen eine hohe Energieeffizienzklasse – also mindestens D – aus. Auch die Stadt Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt, das thüringische Gera oder der bayerische Landkreis Roth schneiden gut ab.