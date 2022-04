Energiepreise Vergesst Benzin: Das ist der größte Inflationstreiber

Heizöl ist inzwischen so teuer, dass sich Schmuggel und Diebstahl lohnen. Laut dem Statistischem Bundesamt legte der Preis im Vergleich zum März vergangenen Jahres um 144 Prozent zu (siehe Grafik). Allein zwischen Februar und März dieses Jahres waren es plus 70 Prozent. Damit treibt Heizöl die Inflation weitaus stärker als beispielsweise Erdgas mit plus 42 Prozent seit März 2021. Heizöl ist in Deutschland nach wie vor ein wichtiger Energieträger auf dem Wärmemarkt. Auch wenn der Trend rückläufig ist, gibt es noch immer rund 4,6 Millionen Ölheizungen in Deutschland.