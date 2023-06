Energiewende Der Brüsseler Heizhammer bringt mehr

In der Praxis sieht es aber anders aus. Unternehmen, die grünen Wasserstoff herstellen, zielen primär auf Industriekunden mit hohem CO2-Ausstoß, also Stahlkocher oder Zementwerke. Wasserstoff für Heizungen in Wohngebäuden spielt für das Geschäftsmodell bisher keine Rolle. Es ist fraglich, ob der wertvolle grüne Wasserstoff überhaupt in signifikantem Ausmaß in Heizungskellern verfeuert werden kann.