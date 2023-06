Energiewende Fernwärme: So vermeiden Hauseigentümer den Anschlusszwang

Der Streit um die Wärmewende entzweit die Ampelkoalition. Vor allem der Fokus auf Wärmepumpen ist in der FDP umstritten. Die Liberalen monieren die mangelnde Technologieoffenheit. Zudem, so die Kritiker des Heizungsgesetzes, sei es unrealistisch, in so kurzer Zeit so viele Wärmepumpen zu installieren. Es fehlten beispielsweise die dazu nötigen Handwerker. Entsprechend lange seien die Wartezeiten auf Installationstermine.