Energiewende Fernwärme: So vermeiden Hauseigentümer den Anschlusszwang

Die Befreiung von der Anschlusspflicht gilt in der Regel nicht automatisch unbefristet. In Hannover ist sie an bestimmte Eigenschaften der bestehenden Heizungsanlage gebunden. Ändern sich diese Eigenschaften, kann die Befreiung erlöschen. Die Satzung von Hannover nennt unter anderem den Fall, bei dem der neue Energieträger mehr Treibhausgasemissionen verursacht als zuvor. In Heidelberg gilt die Befreiung für den Zeitraum der verbleibenden wirtschaftlichen Nutzungsdauer der bestehenden Heizung. Diese Frist beträgt maximal zehn Jahre.