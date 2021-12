Enteignung von Wohnimmobilien „Wohnunternehmen in Berlin halten ihre Investitionen zurück“

Lässt sich dieser Investitionsrückgang in Zahlen festmachen?

Die Genehmigung neuer Wohnungen in Berlin ist seit Jahren rückläufig. Seit 2016, also seit der rot-rot-grüne Senat in Berlin an der Macht ist, sind sie um 18,4 Prozent zurückgegangen. Was nicht genehmigt ist, kann nicht gebaut werden, deshalb ist letztes Jahr erstmals seit Jahren auch die Zahl der Fertigstellungen gesunken. Für den Zeitraum seit dem Volksentscheid im September 2021 liegen uns noch keine Daten vor. Wir erfahren allerdings durch unsere Mitgliedsunternehmen, dass diese Investitionsstopps eben tatsächlich vollzogen werden. Auch bei der Sanierung und Modernisierungen von Objekten, aber eben auch beim Neubau und Zukauf erleben wir Rückgänge. Die Gründe dafür liegen einerseits in der Investitionsfeindlichkeit in Berlin und andererseits in den unglaublich langen Genehmigungsvorläufen, die in Berlin länger als in einigen anderen Bundesländern dauern.