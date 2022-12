Erbschaftsteuer Immobilien sollten nicht länger besser gestellt werden!

Denn das ist heute der Fall. So kann selbst die geerbte Villa am Starnberger See oder in Hamburg-Blankenese völlig steuerfrei bleiben, sofern Ehepartner oder Kinder dort dann selbst wohnen. Als Familienheim werden solche Häuser bei der Erbschaftsteuer bevorzugt. Nur bei Kindern gibt es eine kleine Einschränkung: Hier werden nur bis zu 200 Quadratmeter Wohnfläche von der Erbschaftsteuer befreit, bei größeren Häusern dann anteilig dieser Gegenwert. Aber auch das kann in Toplagen durchaus einem Betrag von zwei Millionen Euro und mehr entsprechen – steuerfrei, zusätzlich zu den allgemeinen Freibeträgen.



Die Regeln der Schenkung- und Erbschaftsteuer sind also auf Immobilien abgestimmt. Das ist einerseits nachvollziehbar: Wohnung oder Haus sind in vielen Familien der wichtigste, teils der einzige nennenswerte Vermögenswert. Zudem ist das eigene Haus ein emotionaler Rückzugsort. Eben ein Familienheim, an das viele Erinnerungen geknüpft sind. Hier sind womöglich Familienmitglieder geboren worden, andere gestorben. Es wäre hart, wenn ein solches Haus beispielsweise verkauft werden müsste, nur um die Erbschaftsteuer zahlen zu können. Allerdings gibt es längst Regeln, die davor schützen sollen: So kann sowohl bei vermieteten als auch bei selbstgenutzten Immobilien die Erbschaftsteuer gestundet werden, wenn sonst ein Verkauf nötig wäre. Teils fallen dabei nicht einmal Zinsen an.