Erhöhung nach Sanierung Inflation frisst Mieteinnahmen – so können Vermieter mehr verlangen

Zwar habe die Vermieterin 58.500 Euro investiert und so die Quote von einem Drittel der Neubaukosten erfüllt, so der BGH. Demnach würde die Mietpreisbremse nicht greifen. Allerdings dürfe die Vermieterin reine Erhaltungsmaßnahmen beim umlagefähigen Betrag nicht einrechnen, so der BGH. Zudem müsse die Wohnung nach der Modernisierung in wesentlichen Teilen auch qualitativ dem Komfort eines Neubaus entsprechen.