Exklusive Rechnung Deutschlands Boden ist 5.453.700.000.000 Euro wert

Das ist eine Summe, die man ins Verhältnis setzen muss, um sie sich vorstellen zu können. Allein durchs Aufrunden wird hier schließlich mehr aufgeschlagen, als der Chemiekonzern Bayer im Jahr umsetzt. Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands betrug im vergangenen Jahr 3,3 Billionen Euro. Die globale Öl- und Gas-Industrie setzt pro Jahr rund eine Billion Euro um. Die Staatsschulden der Bundesrepublik bezifferten sich auf knapp zwei Billionen Euro. Man müsste also mehr als ein Drittel des Landes verkaufen, um die Gläubiger des Landes auszubezahlen.

Der Computerbauer Apple, der mittlerweile Cash-Reserven in Höhe von rund 210 Milliarden Euro angehäuft hat, könnte sich so heutzutage ein ganzes Paket Bundesländer leisten, die kompletten Flächen Sachsens, Sachsen-Anhalts, Thüringens und Mecklenburg-Vorpommerns.