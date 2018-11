Expansion Immobilienfirma Immofinanz kauft acht Einkaufszentren in Osteuropa

WienDie Wiener Immobilienfirma Immofinanz treibt mit dem Kauf von acht Einkaufszentren ihre Expansion in Osteuropa voran. Der Kaufpreis für die Shoppingzentren in Slowenien, Serbien und Kroatien belaufe sich auf insgesamt 90,5 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.