Explodierende Baukosten Vonovias Neubau-Aus ist ein Weckruf

In diesem Jahr dürften allenfalls 250.000 neue Wohnungen entstehen – gut 37 Prozent unter dem Ziel der Politik. Die hatte sich eigentlich vorgenommen, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Schon vor dem Umbruch am Immobilienmarkt war sie daran gescheitert. Besser dürfte es vorerst nicht werden. Die heute geplatzten Baustarts werden morgen nicht nachgeholt. Und das wird die Wohnungsnot befeuern, insbesondere in den Metropolen.