Expo Real 2018 „Deutliche Preiskorrekturen gab es in Deutschland nie“

Dabei ist der Mangel sehr ungleich verteilt. In weiten Teilen Deutschlands gibt es reichlich Wohnungen und Häuser, viele stehen leer. Groß ist die Not vor allem in den so genannten Big Five, wie Aengevelt es formuliert. Auf Grundlage der Zahl der Haushalte fehlen in München 70.000 Wohnungen, in Hamburg 64.000, in Berlin 59.000, in Frankfurt 34.000 und in Düsseldorf 2300 Wohnungen. Insgesamt gut 230.000 Wohnungen zu wenig also - nur in diesen fünf Großstädten. Gebaut wird aber nur halb so viel. „Wir müssen einfach mehr bauen“, mahnt daher Aengevelt. Doch dass das geschieht, ist unwahrscheinlich.