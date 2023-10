Expo Real 2023 Mehr als Pleiten, Pech und Pannen: Die Baukrise bietet auch Chancen

Während sich in vielen Regionen Neubauprojekte nicht mehr rechnen, sehen Unternehmer zum Beispiel in der Umwandlung oder der Sanierung von Gebäuden lukrative Gelegenheiten. Solche Projekte haben nicht nur den Vorteil, dass sie deutlich schneller abgeschlossen sind als ein Neubau; sie sind obendrein auch im Schnitt um die Hälfte billiger. Groß aufgezogen könnte man so bundesweit ein Potenzial von 235.000 zusätzlichen Wohnungen erschließen, schätzt die Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen.