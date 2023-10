Expo Real Insolvenzwelle am Bau: „Die Hälfte aller Projektentwickler wird pleitegehen“

Der Bayrische Hof in der Münchener Altstadt, nur unweit des Maximilianplatzes. In gediegener Atmosphäre trifft sich am Vorabend der Expo Real ein kleiner Kreis aus der Immobilienwirtschaft. Darunter ist auch Michael Jürgen Schick, Ehrenpräsident des Maklerverbandes IVD. Gerade erst hat er einen langen Fahrradtrip beendet, strampelte vom tschechischen Prag in die Messestadt. Er gilt als versierter Erklärer der Immobilienszene – und blickt ernüchtert auf die Zukunft am Bau. „Der Neubau steckt in einer tiefen Krise. Bislang ist kein Ende in Sicht,“ sagt er. Wann sich die Lage bessert? Dazu will Schick, sonst immer meinungsfreudig, keine Prognose abgeben.