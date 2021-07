Ferienimmobilien Die fünf größten Fehler beim Kauf

Der Käufer einer Ferienimmobilie sollte zunächst realistisch einschätzen, zu welchem Zweck das Objekt erworben wird. Soll es hauptsächlich als Zweitwohnung dienen oder zur Vermietung an Feriengäste? Schon dann können einige Regionen und Gemeinden ausgeschlossen werden. Denn in Bebauungsplänen ist klar geregelt, ob die Immobilie als Ferienimmobilie eingestuft und an wechselnde Mieter vermietet werden muss, oder ob eine dauerhafte Bewohnung erlaubt ist. Das hat auch steuerliche Konsequenzen beziehungsweise Vorteile. Wenn zum Beispiel eine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt, fällt keine Umsatzsteuer beim Kaufpreis an. Kann das auf Dauer allerdings nicht nachgewiesen werden, muss die Umsatzsteuer nachgezahlt werden.