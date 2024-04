Fernab der Boom-Städte Hier kommen Immobilienanleger auf besonders hohe Renditen

Das Ergebnis: Besonders stark sind die Mieten in den Metropolen gestiegen, vor allem in München. Allerdings kletterten dort auch die Kaufpreise stärker als anderswo. So lässt sich in der bayerischen Landeshauptstadt zwar auf den Quadratmeter gerechnet mittlerweile eine höhere Miete erzielen, in Relation zum Kaufpreis aber fiel der Ertrag in den vergangenen Jahren niedriger aus als in anderen Städten.