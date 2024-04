Finanzierung Der Traum vom Haus: Das müssen Sie über Immobilienkredite wissen

Ebenfalls entscheidend für das Zinsangebot ist der Beleihungsauslauf. Dieser gibt das Verhältnis von Kreditsumme zum Immobilienwert an. Es geht also darum, welcher Anteil des Immobilienwertes kreditfinanziert ist. Vorsicht: Der Immobilienwert ist dabei nicht unbedingt gleich dem Kaufpreis. Denn die Bank setzt eigene Risikomodelle an, um Übertreibungen am Markt auszublenden und Sicherheitspuffer einzuberechnen. Wann der Beleihungsauslauf als hoch oder niedrig gewertet wird, hängt von jeweiligem Kreditinstitut ab. Sollte der Beleihungsauslauf hoch ausfallen, muss der Kreditnehmer mehr Eigenkapital aufbringen oder mit höheren Zinsen rechnen.