Finanzierungsfonds Allianz peilt Immobilien-Portfolio von 100 Milliarden Euro an

MünchenDie Allianz will in den nächsten fünf Jahren weitere 40 Milliarden Euro in Immobilien und Immobilienkredite investieren. „Das Interesse der Allianz an Immobilien als Assetklasse ist ungebrochen“, sagte der Chef von Allianz Real Estate, Francois Trausch, am Mittwoch auf der Messe „Expo Real“ in München.