Fördermittel für energetische Sanierungen Der Staat dämmt mit – wenn Geld da ist

Dass die Förderregeln, die vom kommenden Jahr an gelten, nochmals geändert werden, ist eher unwahrscheinlich. Die Querelen ums GEG haben die Nachfrage nach Wärmepumpen einbrechen lassen. Noch so ein Debakel kann sich die Bundesregierung eigentlich nicht erlauben. Auch wenn die Finanzierung noch nicht zu 100 Prozent in trockenen Tüchern ist, sollten sich sanierungswillige Hauseigentümer zumindest mit den Förderregeln vertraut machen.