Folge der DSGVO Vermieter sollen angeblich Klingelschilder entfernen

Dass es wirklich zu einer Nummern-Revolution kommt, glaubt Wiech nicht. „Das wäre ja irre, wenn Namensschilder verboten würden.“ Haus und Grund sieht stattdessen die Bundesregierung in der Pflicht zu klären, was die DSGVO für deutsche Klingelschilder bedeute. So fordert Vereinspräsident Kai Warnecke heute in einer Pressemitteilung: „Die Bundesregierung muss umgehend dieses Datenschutz-Chaos beenden und klarstellen, dass Namen an Klingelschildern und Briefkästen weiterhin genannt werden dürfen.“