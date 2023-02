Folge des Zinsschocks Vorgerechnet: Warum sich der Immobilienkauf jetzt kaum noch lohnt

Die Antwort ist so deutlich wie selten zuvor. Mit der gleichen Methodik wie im Vorjahr würde Selbstnutzern in keiner der 50 größten Städte noch zum Kauf geraten. Berücksichtigt man die deutlich veränderten Marktaussichten, also das, was uns in den kommenden Jahren bevorsteht, dann könnte sich der Kauf immerhin noch in elf der 50 Städte rechnen.