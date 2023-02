Folge des Zinsschocks Vorgerechnet: Warum sich der Immobilienkauf jetzt kaum noch lohnt

In den übrigen 20 Städten könnten Kaufwillige den Erwerb zumindest erwägen. Angesichts der dabei getragenen Risiken sollte allerdings auch ein echter Ertrag herausspringen. Sprich: Der Vorteil beim Kauf sollte zumindest so groß sein, dass sich das eingesetzte Kapital auch verzinst. Dafür legen wir in diesen 20 Städten den monatlichen Vorteil der Käufer auf das eingesetzte Eigenkapital um. In Saarbrücken ergibt sich so eine Rendite von 2,0 Prozent, in Chemnitz sind es noch 1,7 und in Osnabrück 1,6 Prozent.