Folgen der Zinswende Die Immobilienpreise fallen, nur eine Klasse wird teurer

Seit Jahresbeginn sind die Immobilienpreise demnach im Bundesdurchschnitt um ein Prozent gefallen. Für die Immobilienbranche, die zuletzt zweistellige Wertsteigerungen pro Jahr gewohnt war, eine düstere Entwicklung. „Der Immobilienmarkt reagiert sichtlich auf die aktuellen Geschehnisse, die durch die Leitzinserhöhung und Inflation geprägt sind. Dies spiegelt sich in weiterhin fallenden Kaufpreisen wider“, sagt Felix Jahn, Geschäftsführer und Gründer von McMakler. Seit Januar sind die Hypothekenzinsen deutlich gestiegen, erst jüngst haben sie die Vier-Prozent-Marke überschritten. Der Anstieg bei den Baukosten macht den Immobilienerwerb zusätzlich teurer.



Lesen Sie auch: Bauzinsen über vier Prozent: Der Kostenschock geht in die nächste Runde



Die Auswertung des Maklerunternehmens zeigt aber auch: Die Preise entwickeln sich unterschiedlich. So sind die Preise zum Beispiel nicht in allen Bundesländern gefallen. Während Hamburg mit einem Minus von 3,4 Prozent seit Jahresbeginn die stärksten Verluste verbuchte, verteuerten sich in Sachsen-Anhalt die Preise für Häuser und Wohnungen (plus 3,1 Prozent). Allerdings: In nur sieben Bundesländern stiegen oder stagnierten die Preise.