Frankfurt: Börsengang von Instone bringt 428 Millionen Euro

Der Wohnimmobilien-Entwickler ist nach der bayerischen Arzneifirma Dermapharm, die am Freitag ihr Debüt auf dem Parkett feierte, bereits der zweite Börsenneuling in Frankfurt in diesem Jahr. Zahlreiche weitere Unternehmen stehen in den Startlöchern, sofern ihnen die Turbulenzen an den Finanzmärkten keinen Strich durch die Pläne machen.