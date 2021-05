Ganz ohne goldene Wasserhähne Kosten für neue Badezimmer steigen massiv

Keine Frage, eine Waschtischarmatur, die tagtäglich mehrfach genutzt wird, muss von hoher Qualität sein, damit sie mindestens zehn Jahre hält. Bei guter Pflege überdauert sie dann auch deutlich länger. Billige Armaturen sehen zwar oftmals hochwertig aus, haben in ihrem Inneren aber meist Plastikbauteile, die früher verschleißen. Eine Markenarmatur, an der man lange Freude hat, kostet etwa 200 bis 300 Euro. Soviel sollte man mindestens kalkulieren, denn in diesem Segment geht es auch durchaus luxuriös zu: Designaffine Kunden zahlen für edle Armaturen wie das Top-Modell der Hansgrohe-Designmarke Axor sogar 1200 Euro. Zusammen mit Dusch- und Badewannenarmaturen kommen so schon für die Wasserspender schnell ein paar tausend Euro zusammen.