Ganz ohne goldene Wasserhähne Kosten für neue Badezimmer steigen massiv

Im Durchschnitt spricht die Baubranche von Materialpreis- und Lohnerhöhungen von 30 Prozent in 2020 im Vergleich zu 2015. Und in diesem Jahr ist es besonders schlimm, insbesondere bei den Materialkosten. „Normalerweise passt die Branche die Preise jährlich um drei bis fünf Prozent nach oben an, so wie auch in diesem Januar“, berichtet Holger Dahlmann, Vorstandsmitglied beim Fachverband Sanitär-Heizung-Klima-Handwerk in Nordrhein-Westfalen (SHK-NRW) und Inhaber eines Sanitär-Fachbetriebs in Wuppertal. „Nun sind aber die Holz- und Metallpreise explodiert. Armaturen und Heizkörper etwa sind deshalb im April nochmals um zehn bis 15 Prozent teurer geworden.“