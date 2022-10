Gasverbrauch privater Haushalte: Ist die Gaswarnung der Bundesnetzagentur ein Fehlalarm?

Ein Blick in die Zahlen, die die Bundesnetzagentur veröffentlicht hat, zeigt allerdings, dass sich diese gar nicht so eindeutig interpretieren lassen. Denn die Behörde kontrolliert nicht die Heizkörper in deutschen Wohnungen. Stattdessen misst sie den Gasverbrauch an Netzverteilpunkten. Vom gesamten Gasverbrauch zieht sie das ab, was die Industrie verfeuert. Übrig bleibt der Verbrauch privater Haushalte und Gewerbetreibender.