Gasverbrauch privater Haushalte Mal rauf, mal runter: Gasverbrauchmeldungen der Bundesnetzagentur sind unzuverlässig

So wie die Bundesnetzagentur rechnet, umfasst der „private“ Verbrauch also mehr als nur das Beheizen von privaten Wohnungen. Darin enthalten ist zudem, was in Büros und Ladenlokalen an Gas genutzt wird. Hinzu kommt, dass Gas in vielen privaten Haushalten auch für die Warmwasser-Aufbereitung verwendet wird. Theoretisch könnten die Deutschen bei höherem Gasverbrauch etwa auch öfter warm geduscht haben, doch über das Heizverhalten privater Haushalte sagen die Zahlen der Bundesnetzagentur relativ wenig.