Gebäudesanierung EU-Sanierungspflicht kommt nicht – warum es trotzdem teuer wird

Momentan beträgt die CO2-Abgabe auf Brennstoffe 30 Euro pro Tonne CO2. Von 2027 an gilt dann der Marktpreis für Emissionsrechte und nicht wie bisher politische Vorgaben. Und im Emissionshandel ist der CO2-Preis deutlich höher. Derzeit wird CO2 am Spotmarkt der Strombörse Leipzig für rund 70 Euro pro Tonne gehandelt. Am Ende wird der Markt, in diesem Fall der Handel mit CO2-Emissionsrechten, den Sanierungsdruck auf die Hauseigentümer erhöhen.