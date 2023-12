Gebäudesanierung Wie der Förderstopp Hauseigentümer trifft

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das am 1. Januar kommenden Jahres in Kraft tritt, war bis zuletzt in der Ampelkoalition umstritten. Eigentlich sollten die Fördertöpfe für den Austausch alter Öl- und Gasheizungen vom Rotstift ausgenommen werden. Kurz vor Weihnachten wurde dann doch gekürzt, wenn auch nur bei einem Förderbaustein.