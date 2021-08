Geldanlage In diesen Unistädten lohnen sich Immobilien besonders

Der Vorteil vieler Universitätsstädte: Dort entstehen neue Wirtschaftszweige. In Magdeburg zum Beispiel (Kaufpreisfaktor von 21) gibt es viele IT-Unternehmen, und auch in der Kreativbranche eröffnen sich für Absolventen Möglichkeiten. Im Umland vieler, auch kleiner Universitätsstädte lässt sich das beobachten. Oft bleiben die Akademiker nach ihrem Abschluss in der Region und suchen dort einen Job. In der Regel ist das Einkommensniveau in diesen Städten zudem höher.