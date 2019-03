Geldgeschenke nach der Trennung Muss der Ex-Schwiegersohn das halbe Haus zurückgeben?

Wie ist das alles rechtlich zu bewerten?

Der BGH hatte es schon häufiger mit Schwiegereltern zu tun, die ihre Großzügigkeit nach der Scheidung bitter bereuen. Ein Grundsatz-Urteil von 2010 kommt ihnen entgegen, denn seither stufen die obersten Zivilrichter so eine Finanzspritze als Schenkung ein. Das macht Rückforderungen leichter möglich. Vorher war das Geld grundsätzlich weg, wenn das Kind – wie ohne Ehevertrag automatisch der Fall – mit seinem Partner in ehelicher Zugewinngemeinschaft lebte.



Was gilt für Schenkungen?

Sie können rückabgewickelt werden, wenn die „Geschäftsgrundlage“ entfallen ist. Heißt konkret für die Schwiegereltern: Sie sind laut BGH davon ausgegangen, dass die Ehe hält „und das eigene Kind somit in den fortdauernden Genuss der Schenkung kommt“. Scheitert die Ehe, ist diese Geschäftsgrundlage weg. Das bedeutet aber noch nicht, dass der Ex-Partner das Geld in jedem Fall zurückzahlen muss. Für die Schwiegereltern muss es außerdem unzumutbar sein, an der Schenkung festzuhalten. Pauschal lässt sich das nicht bewerten. Für den BGH kommt es unter anderem darauf an, wie lange die Ehe gedauert hat und wie die wirtschaftlichen Verhältnisse aller Beteiligten sind.