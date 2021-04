Gemeinschaftsunternehmen mit CPI: Immobilienfirma Aroundtown greift in Milliarden-Deal nach Globalworth

Globalworth ist auf den Büroimmobilienmarkt in Polen und Rumänien spezialisiert. Die im MDax notierte Aroundtown hält vor allem Büroimmobilien in deutschen und niederländischen Metropolen wie Berlin und Amsterdam. In der deutschen Hauptstadt ist auch CPI vertreten, das mit Objekten in Tschechien zudem wie Globalworth in Osteuropa engagiert ist. Der Homeoffice-Trend in der Corona-Pandemie ist auf den Büro-Immobilienmarkt durchgeschlagen. Vor der Offerte hatten die Aktien von Globalworth in diesem Jahr 17 Prozent verloren, nachdem sie schon 2020 um 23 Prozent sanken.