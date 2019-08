Geplante Höchstmiete Berliner Mieter leben in zwei Welten – und nur eine trifft der Mietdeckel

So präsent die explodierenden Neumieten in der Debatte auch sein mögen, sie betreffen nur eine Minderheit der Berliner. 85 Prozent der Berliner wohnen zur Miete, davon die meisten seit längerer Zeit. „Der Anteil derer, die wirklich von hohen Neumieten betroffen sind, ist deutlich geringer“, sagt Sagner. Schließlich gibt es ja kaum noch Immobilien, die neu vermietet werden können. Und wer eine Wohnung in Berlin hat, zieht derzeit eher nicht um.



Ein Mietpreisdeckel von knapp acht Euro würde damit vor allem in den vergangenen Jahren Zugereiste betreffen und natürlich jene, die noch nach Berlin ziehen wollen. Sie würde zudem vor allem in den boomenden Stadtteilen greifen, während weniger populäre Stadtteile wie Reinickendorf schon heute nicht über der Acht-Euro-Schwelle liegen – bei Neuvermietungen, wohl bemerkt. Bestandsmieten liegen noch deutlich niedriger.