Geschäft: Immobilien-Investor Patrizia will 2022 stärker wachsen

Der Augsburger Immobilien-Investor Patrizia will im neuen Jahr wieder stärker wachsen. 2021 legte das verwaltete Vermögen (Assets under Management) um 3,5 Prozent auf 48,6 Milliarden Euro zu, wie Patrizia am Mittwochabend mitteilte. Das operative Ergebnis kletterte um 1,6 Prozent auf 118,3 Millionen Euro. Bis Ende 2022 rechnet das Unternehmen aber mit einem Sprung des verwalteten Vermögens auf 57 bis 60 Milliarden Euro.