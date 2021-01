Gesenkte Mehrwertsteuer: Baupreise fallen erstmals seit 2002

In Deutschland sind die Baupreise wegen der vorübergehend gesenkten Mehrwertsteuer erstmals seit 2002 gesunken. So fielen die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude im November um 0,1 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. „Grund dafür ist vor allem die seit Juli 2020 geltende Senkung der Mehrwertsteuersätze.“