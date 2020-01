Gewerbeimmobilien: Deutscher Immobilienmarkt brummt – Verkaufsrekord 2019 weit übertroffen

Da die Zinsen niedrig bleiben und Immobilien trotz sinkender Renditen mehr abwerfen als risikoarme Staatsanleihen, stecken Investoren mehr Geld in Büros & Co. „Immer mehr Anleger aus dem In- und Ausland schichten sukzessive ihre Bestände um und erhöhen ihre Immobilienquote“, beobachtet JLL-Deutschland-Chef Timo Tschammler.