Gewerbeimmobilien: Fusion von TLG Immobilien und Aroundtown beschlossene Sache

Die deutsche TLG Immobilien wird mit Aroundtown SA in einer All-Share-Transaktion fusionieren. Die Immobiliengesellschaft erklärte am Dienstag, dass TLG-Aktionäre 3,6 Aroundtown-Aktien für jede TLG-Aktie erhalten werden. Ouram Holding, der größte Anteilseigner der TLG, habe sich verpflichtet, seinen rund 28-prozentigen Anteil an TLG auszuschreiben.