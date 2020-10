Gewerbeimmobilien in der Coronakrise Mietmarkt für Büroflächen im freien Fall

Gleichzeitig zeigt sich in der Gesamtentwicklung, dass vor allem Büroimmobilien bei Investoren nach wie vor begehrt sind. Teils deutlich mehr als die Hälfte der Investitionen in Gewerbeimmobilien entfallen auf Bürogebäude. Düsseldorf erreicht hier sogar einen Anteil von 81 Prozent. „Die aktuell starke Nachfrage in der Assetklasse Büro bezieht sich insbesondere auf Objekte in Toplagen mit bonitätsstarken Mietern bei langfristigen Verträgen“, erklärt Schön den Widerspruch. „In B- und C-Lagen hingegen sind auch Büroimmobilien inzwischen deutlich schwieriger verkäuflich als vor der Pandemie. Solche Häuser werden langfristig schlechter zu vermarkten sein als Objekte mit Leerstand in den Innenstädten.“ Von Corona und Homeoffice betroffen seien vor allem Branchen, die klassischerweise in der Peripherie der Großstädte angesiedelt seien. Zudem seien die Alternativen zu Büroobjekten noch zu unattraktiv. „Hotel-, Einzelhandels- und Freizeitimmobilien sind zu risikoreich und das Angebot an Pflegeimmobilien ist rar gesät“, so Schön. Das zeigen auch die Zahlen: Einzelhandelsobjekte kommen auf einen Anteil von neun Prozent, Hotels kommen gar nur auf vier Prozent Anteil am Gesamtvolumen.