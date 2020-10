Gewerbeimmobilien in der Krise „Selbst in Toplagen kommt es zu Korrekturen“

Was bedeutet es für Bürovermieter, dass das Home Office in vielen Unternehmen teilweise zur Dauerlösung zu werden scheint?

Die Unsicherheit ist groß. Trotz des Trends zum flexiblen Arbeiten haben bisher nur wenige Unternehmen angekündigt, dass sie tatsächlich Flächen abmieten wollen. In Deutschland kommen auch aktuell noch deutlich mehr Menschen ins Büro als in London oder New York. Es lässt sich aber bereits feststellen, dass das Mieterrisiko wieder eine größere Rolle spielt. Eine Immobilie wird höher bewertet, wenn sie für zehn Jahre an einen Pharma- und nicht an einen Reisekonzern vermietet ist.