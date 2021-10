Global Real Estate Bubble Index In diesen deutschen Städten droht die Immobilienblase zu platzen

In vielen Bereichen hat die Coronapandemie für eine Pause gesorgt: im Alltag, in der Wirtschaft, beim CO2-Ausstoß. Ein anderes, von vielen eigentlich erwartetes Innehalten ist indes ausgeblieben: das am Immobilienmarkt. Stattdessen stiegen die Immobilienpreise im zweiten Quartal um satte elf Prozent und damit so stark wie noch nie in der Erhebung des Statistischen Bundesamtes. Selbst während der Corona-Lockdowns, als Immobilienbesichtigungen praktisch unmöglich waren, stiegen die Preise weiter.