Großbritannien: Der Preisboom bei Londons Immobilien ist vorbei

Ähnliche Überlegungen finden derzeit in ganz London statt. Immobilienverkäufer wägen ab, ob sie in einem fallenden Markt das nehmen sollen, was sie bekommen können. Oder ob sie abwarten, in der Hoffnung, dass der Einbruch nur von kurzer Dauer sein wird. In den vergangenen vier Jahrzehnten erwies sich Aussitzen als kluger Weg. Die Frage ist nun, ob der Brexit und der allmähliche Rückzug aus der Politik des lockeren Geldes rund um den Globus das gegenwärtige Problem verschärfen.