Große Deutschlandkarte Wo sich das Vermieten am meisten lohnt

Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man den Blick auf Neubauten richtet. Hier sind die Renditen geringer, am meisten bekommen Vermieter im Kreis Neunkirchen im Saarland (4 Prozent). Auf Platz zwei landet der Vogelsbergkreis in Hessen mit 3,9 Prozent, gefolgt von Brandenburg an der Havel (3,7 Prozent), das übrigens der einzige Vertreter eines ostdeutschen Bundeslandes in dieser Top 10 ist.