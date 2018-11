Großinvestor Warren Buffett will sein Immobilienimperium weiter ausbauen

New YorkEiner von Warren Buffetts Immobilienmaklern erweitert seine Präsenz in der ganzen Welt. Die Expansion soll von Italien über Japan bis in den Nahen Osten gehen. Der Makler, Berkshire Hathaway HomeServices, hat sich dafür diesen Monat mit Kay & Co. aus London zusammengetan, dem zweiten Franchisenehmer in Europa nach Rubina Real Estate in Berlin. Das Unternehmen hofft, Mailand, Wien und Dubai noch in diesem Jahr in sein Netzwerk aufnehmen zu können.