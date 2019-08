Grund- und Gewerbesteuer Hier werden die Bürger am stärksten zur Kasse gebeten

Deutschlandweit ging die Grundsteuer laut Studie 2018 in knapp elf Prozent der Städte und Gemeinden rauf, die Gewerbesteuer in gut acht Prozent. Gesenkt wurden beide nur in 0,5 Prozent aller Kommunen. Bei Betrachtung der vergangenen fünf Jahre wird der Trend noch deutlicher: Demnach setzte jede Kommune im Saarland seit 2013 den Grundsteuer-Hebesatz herauf. In Hessen waren 94, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz immer noch mehr als 80 Prozent der Städte.